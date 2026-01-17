Dans la peau d’un soigneur Mission bien être animal spécial Halloween Clères

Dans la peau d’un soigneur Mission bien être animal spécial Halloween

Halloween a déjà commencé au parc… ??

Pour cette occasion, préparez-vous à vous glisser dans la peau d’un soigneur, à fabriquer des enrichissements spéciaux pour l’occasion et à aider à nourrir les animaux. Puis, à la manière d’un éthologue, initiez-vous à l’observation et à l’analyse du comportement des animaux du parc. À partir de 12 ans. Durée 3h00. Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

