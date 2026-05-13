Dans le boudoir…, Musée Louis Vouland, Avignon

Dans le boudoir… Samedi 23 mai, 22h00 Musée Louis Vouland Vaucluse

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Dans le boudoir…

Samedi 23 mai à 22h visite flash (15 minutes environ)

Odile Guichard, directrice

À partir du modèle réduit du boudoir réalisé par Anna Berdnikova en 2025, nous nous intéresserons au modello du monument à Bayard de Joseph Chinard de la fin du 18e siècle.

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Dans le boudoir…

© Musée Vouland