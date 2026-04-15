Ludothèmes, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Ludothèmes Mercredi 13 mai, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

A l’occasion de la journée mondiale des espèces menacées, nous vous proposons une sélection thématique de jeux de société.

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L’extinction des espèces Jeux Echanges