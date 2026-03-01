Dans le cadre de l’exposition « Brion Gysin – Le dernier musée » Musée d’Art Moderne de Paris PARIS
Dans le cadre de l’exposition « Brion Gysin – Le dernier musée » Musée d’Art Moderne de Paris PARIS lundi 16 mars 2026.
Composition électroacoustique et création sonore
Étudiant·es du conservatoire et du PSPBB
Paul Ramage et Jonathan Prager, direction
Les étudiants de la classe de composition électroacoustique envahissent l’exposition du Musée d’Art Moderne de Paris
Le lundi 16 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre sur présentation du billet d’entrée
Public jeunes et adultes.
Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS
