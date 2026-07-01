Informations pratiques

Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste

Maison des Associations Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Prix des Fêtes U15 U17 FFC

Départ Maison des Associations

Ouvert uniquement aux licenciés

Inscription nouvelleaquitaine-cyclisme.fr .

Maison des Associations Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan