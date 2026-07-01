Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste Bias
dimanche 12 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste
Maison des Associations Bias Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Prix des Fêtes U15 U17 FFC
Départ Maison des Associations
Ouvert uniquement aux licenciés
Inscription nouvelleaquitaine-cyclisme.fr .
Maison des Associations Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 comitedebias@gmail.com
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English : Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste
L’événement Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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