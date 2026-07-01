UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste Bias

dimanche 12 juillet 2026 · Bias

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Maison des Associations
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste

Maison des Associations Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Prix des Fêtes U15 U17 FFC
Départ Maison des Associations
Ouvert uniquement aux licenciés
Inscription nouvelleaquitaine-cyclisme.fr   .

Maison des Associations Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44  comitedebias@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Course cycliste Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

À voir aussi à Bias (Landes)