Informations pratiques

Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course landaise

Arènes derrière l’église Bias Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

COURSE LANDAISE DES FÊTES

Ganaderia Dargelos .

Arènes derrière l’église Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 44 15 comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales Course landaise

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Course landaise Bias a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mimizan