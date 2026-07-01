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AGENDA · Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course landaise Bias

vendredi 10 juillet 2026 · Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course landaise Bias

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Arènes derrière l'église
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Bias

Dans le cadre des fêtes locales Course landaise

Arènes derrière l’église Bias Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

COURSE LANDAISE DES FÊTES

Ganaderia Dargelos   .

Arènes derrière l’église Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 44 15  comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales Course landaise

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Course landaise Bias a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mimizan

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