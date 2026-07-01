AGENDA · Bias
Dans le cadre des fêtes locales Course landaise Bias
vendredi 10 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Dans le cadre des fêtes locales Course landaise
Arènes derrière l’église Bias Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
COURSE LANDAISE DES FÊTES
Ganaderia Dargelos .
Arènes derrière l’église Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 44 15 comitedebias@gmail.com
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English : Dans le cadre des fêtes locales Course landaise
L’événement Dans le cadre des fêtes locales Course landaise Bias a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mimizan
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