Informations pratiques

Bias

Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes

Place de la Mairie Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:19:00

fin : 2026-07-10 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous devant la mairie, à l’issue de la cérémonie d’ouverture des Fêtes de Bias pour ce 4ème encierro des Fêtes ! .

Place de la Mairie Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 4 08 78 81 89 comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan