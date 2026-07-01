Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes Bias
vendredi 10 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes
Place de la Mairie Bias Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:19:00
fin : 2026-07-10 19:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Rendez-vous devant la mairie, à l’issue de la cérémonie d’ouverture des Fêtes de Bias pour ce 4ème encierro des Fêtes ! .
Place de la Mairie Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 4 08 78 81 89 comitedebias@gmail.com
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English : Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes
L’événement Dans le cadre des fêtes locales Encierro des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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