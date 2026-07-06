AGENDA · Mimizan
Dans le cadre des fêtes locales Soirée entrecôtes ! Mimizan
samedi 11 juillet 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Dans le cadre des fêtes locales Soirée entrecôtes !
Bodega du Comité Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Entrecôte du boucher au Brasero
Frites maison
Fromage
Éclair au chocolat
Animée par la banda Los Cumbancheros ! .
Bodega du Comité Mimizan 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 comitedebias@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans le cadre des fêtes locales Soirée entrecôtes !
L’événement Dans le cadre des fêtes locales Soirée entrecôtes ! Mimizan a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan 6 juillet 2026
- Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan Mimizan 7 juillet 2026
- Préservation de la forêt contre les incendies et visite du Centre de Secours Mimizan 7 juillet 2026
- Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan 7 juillet 2026
- Course Landaise Mixte Mimizan 7 juillet 2026