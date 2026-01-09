Dans le cadre du festival nomade du Perche Contes et légendes des nomades du monde Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Dans le cadre du festival nomade du Perche Contes et légendes des nomades du monde

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

contes en musique et chant par Patrick Fischmann.

Thèmes tziganes, peuls, inuits, mongols, indien d’Amérique.

Accompagnement mandole, epinette, guitare, ukulélé, tambour, flute, gimbarde

Organisé par les Amis du Moulin de Boiscordes le festival nomade du monde revient pour sa 2ème édition

Informations et réservations au 06 20 14 43 63 festivalnomadeduperche@gmail.com .

