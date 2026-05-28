Dans le Gosier Pacé PACE

Rennaises, Rennais

Nous sommes ravis de vous inviter à notre événement le salon du vivant Dans le Gosier, qui se tiendra le week-end du 13 et 14 juin prochain à Pacé, 133 le pas. barré.

Amateur et passionné de vins et bière brassée, ne prévoyait rien ce week-end car tout ce qui y sera va certainement vous plaire.

11 vignerons dont 2 bretons seront présents, la Vigne et l’Abeille et les Vignes de Saint-Goustan pour les amateurs de nectar local.

Tout un tas de professionnels amoureux de la vigne.

Mais pas que, pour les assoiffés de pommes et de houblon auront quant à eux l’embarras du choix entre 3 cidreries (Pomeli, Le Chai des petits pépins, Adrak à la Ferme Pradenn), 2 brasseries dont la toute fraîche et récente Zymzym qui brasse du bio à Planquenoual, et les paysans brasseurs Plouc.

Et pour finir ce côté boisson, deux distilleries, An Aod et La Distillerie Letort, sont au rendez-vous.

Et pour ceux qui auront faim, on ne vous a pas oublié car avec ce qui suit, venez le ventre vide.

Une paysanne boulangère, des producteurs d’épices, de tisanes, de sirops et liqueurs, des limonades artisanales signées Médithévin, des glaces façonnées par Mademoiselle Fayel, des champignons, des porcs, des fromages de la Chèvrerie de Chauvignac et les confitures de Nicolas Lacire.

Faire un salon et c’est aussi faire la fête et pour ca,

le samedi soir, place au grand frisson : le quatuor rock garage « Bops » monte sur scène à 21h30 pour un concert live, juste après le dîner : au menu bœuf Aubrac de la ferme de Joséphine grillé au brasero.

Le dimanche, la compagnie n°10 ouvre les festivités dès 11h avec un spectacle tout public, et à 15h, la chanteuse Ellie James interprétera son live synth-pop pour finir le week-end en beauté.

Nous avons soigneusement planifié chaque détail de cet événement pour vous offrir une expérience inoubliable et enrichissante.

Veuillez confirmer votre présence en vous inscrivant via le lien Helloasso de l’association Dans Le Gosier:

https://www.helloasso.com/associations/dans-le-gosier/evenements/dans-le-gosier-3_gl=1%2ait17pv%2a_gcl_au%2aMTg2MTE3ODgwMi4xNzc3NDY5NDU3LjEzNTM1NzYyNzEuMTc3NzQ2OTUxNi4xNzc3NDY5NTE2

Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver la vôtre dès maintenant.