Fête mondiale du jeu Totems Pacé Samedi 30 mai 2026, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le jeu est à l’honneur dans Totems

Le jeu est à l’honneur dans Totems à l’occasion de cette grande fête coordonnée par l’Association des Ludothèques Françaises ! Au programme : jeux d’extérieur, jeux de groupe, etc.

Samedi 30 mai à partir de 10h

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



