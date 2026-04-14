La ludo ++, Totems, Pacé
La ludo ++, Totems, Pacé samedi 23 mai 2026.
La ludo ++ Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…
Samedi 23 et mercredi 27 mai, aux horaires d’ouverture
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Des espaces de jeu pour tous dans le Studio Animation
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