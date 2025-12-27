La ludo ++ Totems Pacé 23 et 27 mai 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des espaces de jeu pour tous dans le Studio

La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…

Samedi 23 et mercredi 24 mai, aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T18:30:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



