La ludo ++ Totems Pacé 23 et 27 mai 2026 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Des espaces de jeu pour tous dans le Studio
La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…
Samedi 23 et mercredi 24 mai, aux horaires d’ouverture
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10