La ludo ++ des tout-petits (COMPLET), Totems, Pacé

La ludo ++ des tout-petits (COMPLET) Jeudi 21 mai, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00

Espaces de jeu pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : jeux d’éveil, parcours de motricité…

Réservation conseillée.

Jeudi 21 mai à 9h30 et 10h30

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Espaces de jeu pour les tout-petits dans le Studio Animation