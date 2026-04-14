La ludo ++ des tout-petits (COMPLET), Totems, Pacé
La ludo ++ des tout-petits (COMPLET), Totems, Pacé jeudi 21 mai 2026.
La ludo ++ des tout-petits (COMPLET) Jeudi 21 mai, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Espaces de jeu pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : jeux d’éveil, parcours de motricité…
Réservation conseillée.
Jeudi 21 mai à 9h30 et 10h30
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Espaces de jeu pour les tout-petits dans le Studio Animation
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- La création de jeux de société, Totems, Pacé 12 mai 2026
- La création de jeux de société Totems Pacé 12 mai 2026
- La ludo ++ des tout-petits, Totems Pacé 21 mai 2026
- La ludo ++, Totems, Pacé 23 mai 2026
- La ludo ++, Totems Pacé 23 mai 2026