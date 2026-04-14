La ludo ++, Totems, Pacé

La ludo ++ Mercredi 27 mai, 10h00, 14h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…

Samedi 23 et mercredi 27 mai, aux horaires d’ouverture

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Des espaces de jeu pour tous dans le Studio Animation