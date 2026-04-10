La ludo ++ Totems Pacé
La ludo ++ Totems Pacé mercredi 27 mai 2026.
La ludo ++ Totems Pacé Mercredi 27 mai, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Des espaces de jeu pour tous dans le Studio
La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…
Samedi 23 et mercredi 27 mai, aux horaires d’ouverture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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