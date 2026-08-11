Informations pratiques

Forum des associations & Fête du sport Complexe Sportif Jean Chassebœuf, Pacé Samedi 5 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite

Le rendez-vous incontournable de la rentrée évolue cette année avec une formule enrichie. La Fête du sport s’associe au Forum des associations pour une journée dédiée à la vie associative et sportive.

**Le rendez-vous incontournable de la rentrée évolue cette année avec une formule enrichie. La Fête du sport s’associe au Forum des associations pour une journée dédiée à la vie associative et sportive.**

**Retrouvez les associations de Pacé de 9h à 12h30**

Culture, sport, solidarité, loisirs, bien-être… les associations de Pacé vous donnent rendez-vous dans le salle Émeraude dès 9h. Vous souhaitez pratiquer une activité, vous engager ou simplement découvrir les offres locales, venez échangez avec les bénévoles et représentants associatifs pacéens.

**Pour sa première édition, la fête du sport mettra à l’honneur la richesse et la diversité des disciplines proposées par le COP.**

De 10h à 17h, les sections du COP seront mobilisées pour proposer des démonstrations et animer des initiations. Au programme : Aérobic (10-12h), Aïkido, Athlétisme, Basket, Cyclo vtt, Foot, Golf, Gouren, Gym, Hand, Judo, Karaté, Palet, Randonnée, Rink-hockey, Tennis (15h-17h), Tennis de table (15h-17h).

**La fête du sport c’est aussi…un stand d’information et des animations !**

De 13h30 à 15h, découvrez les activités proposées sur le stand d’information dédié au sport-santé.

Tout au long de la journée, participez à un maximum d’initiations pour tenter de gagner un cadeau. Trottinettes électriques, enceintes, cafetières, kits gamers…de nombreux lots sont à remporter lors de la tombola.

**Restauration et buvette sur place**

Les food-trucks Tasty zen (burger) et Cuisine de Tara (spécialités thaï) seront présents pour ravir les papilles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-05T17:00:00.000+02:00

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Complexe Sportif Jean Chassebœuf, 54 Avenue le Brix, 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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