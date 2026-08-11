Informations pratiques

Repair Café MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 15 septembre 2026 – 19 juin 2027 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous.

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et imaginables.

Appareils électriques, objets utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines.

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens présents. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. On peut aussi toujours y trouver des idées à la table de lecture qui propose des ouvrages sur la réparation et le bricolage.

Si vous souhaitez nous contacter : [repaircafepace@gmail.com](mailto:repaircafepace@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T19:30:00.000+02:00

Fin : 2027-06-19T12:30:00.000+02:00

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MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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