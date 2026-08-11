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Exposition Horizons XII MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

mercredi 9 septembre 2026 · MJC Pacé - Espace Le Goffic · Pacé

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
MJC Pacé - Espace Le Goffic
Adresse
6 avenue Charles Le Goffic, 35740
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Exposition Horizons XII MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 9 – 16 septembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Michel COSTE observe et peint les horizons qui font leur outing*…

_**Animation Art postal le mercredi 9 septembre.**_
_**Vernissage le 11 septembre.**_
Michel Coste a l’ambition de représenter des horizons, ces lignes imaginaires où les terres, les mers se confondent…
Quand tu l’approches il te fuit, quand tu le fuis il te suit. Tu t’en éloignes, il t’accompagne. Michel COSTE représente des horizons, ces lignes imaginaires où les cieux, les terres, les mers se confondent… Il ajoute à l’observation de cette ligne imaginaire l’expansion qui copie celle de l’univers, en projetant puissance 10 les couleurs qu’a posées le pinceau.

Michel COSTE observe et peint les horizons qui font leur outing*…

*outing : ballade, promenade, sortie, trip, excursion, escapade, virée, équipée, randonnée, apparition, révélation…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T19:00:00.000+02:00

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MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine


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