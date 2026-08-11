Informations pratiques

Ouverture de saison MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 4 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Nous serons heureux de vous retrouver pour vous faire découvrir les projets de l’année et échanger sur notre programmation.

Au programme :

 18h30 – Retour en images sur les séjours d’été

 19h – Ouverture de la saison culturelle et vernissage de l’exposition photo consacrée à

l’altérité, fruit d’un atelier mené avec des élèves de CM1 et les résidents des EHPAD de la Ville

 19h30 – Spectacle Le Stabile*, par Sandrine Ricard et Tanguy Simonneaux de la Compagnie La Plaine de Joie : une traversée hypnotique de 20 minutes entre apesanteur et contemplation, sur un mobile inversé.

Cette forme de 20 minutes invite le public à une traversée douce et hypnotique entre deux immensités, entre immersion et apesanteur. Le Stabile, mobile inversé devient à la fois refuge, terrain de jeu et partenaire chorégraphique. Et les deux artistes y évoluent défiant la gravité sans jamais la brusquer et dessinent la poésie du lien, de l’équilibre fragile et de la confiance.

Hors du tumulte, une parenthèse planante, une invitation à ralentir, à contempler, à se laisser porter.

Avec le soutien de La Loggia à Paimpont (35), l’Antichambre à Mordelles (35), la Maison de Quartier La Bellangerais à Rennes (35), le Sabot d’Or à St Gilles (35), L’Agora du Rheu (35), le Centre Culturel Le Bocage Commune de Nouvoitou (35), l’Espace Kiêthon à Médréac (35)

 20h – Pot convivial et démonstration de danse Balboa par l’association Balboa Swing Time

Nous serons heureux de vous retrouver pour vous faire découvrir les projets de l’année et échanger autour d’un verre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-04T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-04T21:30:00.000+02:00

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MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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