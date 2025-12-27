La ludo ++ des tout-petits Totems Pacé Jeudi 21 mai 2026, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Espaces de jeu pour les tout-petits dans le Studio

Espaces de jeu pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : jeux d’éveil, parcours de motricité…

Réservation conseillée.

Jeudi 21 mai à 9h30 et 10h30

Début : 2026-05-21T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T11:30:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



