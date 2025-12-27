Histoires du mercredi, Totems Pacé
Histoires du mercredi, Totems Pacé mercredi 3 juin 2026.
Histoires du mercredi Totems Pacé Mercredi 3 juin 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents.
Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Réservation conseillée.
Mercredi 3 juin à 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T17:45:00.000+02:00
1
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10