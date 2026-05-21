Les institutions européennes MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 28 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

2€ adhérents MJC et – 12 ans / 4€ non adhérents

Conférence animée par Monsieur Eric DUFOUR de La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne – EUROPE DIRECT

**Les institutions européennes**

Conférence animée par Monsieur Eric DUFOUR

de La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne – EUROPE DIRECT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T17:00:00.000+02:00

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https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-MJC_DE_PACE-31029-0.wb?REFID=LBgiAAAAAAAAAAAAkgA

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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