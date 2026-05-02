Dans le gosier : salon du vivant 13 & 14 Juin 2026 à Pacé AMYCO

« Dans le gosier » : la 3e édition débarque à Pacé les 13 et 14 juin !

Amateur.ices de produits locaux, de vins natures et de bières brassées avec amour – ce week-end est fait pour vous.

Pour la troisième année consécutive, le salon « Dans le gosier » investit Pacé dans la champignonnière Amyco et promet un programme aussi copieux qu’un plateau de fromages bretons.

Une trentaine d’exposant.es seront au rendez-vous pour régaler vos papilles, chatouiller votre curiosité et peut-être même orner votre peau (Léo La Pintade – tatoueuse proposera des flash et même des tattoos éphémères.

On commence fort avec 11 vigneron.nes, dont deux bretons — La Vigne et l’Abeille et les Vignes de Saint-Goustan — pour les amateur.ices de nectar local.

Les assoiffés pommes et de houblons auront quant à eux l’embarras du choix entre 3 cidreries Pomeli, Le Chai des petits pépins, Adrak à la Ferme Pradenn, 2 brasseries dont la toute fraîche Zymzym qui brasse du bio à Planquenoual, et les paysans brasseurs Plouc — oui, c’est leur nom, et on l’adore pour ça.

Deux distilleries, An Aod et La Distillerie Letort, complètent ce beau tableau liquide.

Côté solide, deux paysans boulangers, des producteurs d’épices, de tisanes, de sirops et liqueurs, des limonades artisanales signées Médithévin, des glaces façonnées par Mademoiselle Fayel, des champignons, des porcs, des fromages de la Chèvrerie de Chauvignac et les confitures de Nicolas Lacire.

Bref : venez le ventre vide.

Parce qu’un salon, c’est aussi une fête

Le samedi soir dès 19H démarrera le super bingo avec des nombreux lots à gagner

Dès 20H30 diner : au menu :

1 godinette

assiette de bœuf Aubrac, pomme de terre grillé au braséro, champignons de la champignnière Amyco, coleslow

1 verre de vin

un assortiment de fromages de la chèvrerie de Chauvignac.

À 21H30 place au grand frisson : le quatuor rock garage « Bops » montera sur scène à 21h30 pour un concert live – gratuit.

Une soirée à réserver absolument — les places sont limitées.

Le dimanche, la compagnie n°10 ouvre les festivités dès 11h avec un spectacle tout public » Le Monde de Léo »

À 15h, la chanteuse Ellie James interprétera son live de synth-pop pour finir le week-end en beauté.

Et si vous avez toujours rêvé d’un tattoo sans vous engager pour la vie, la tatoueuse Léo La Pintade propose des flash éphémères tout le week-end, sans réservation.

Pendant ce temps, Aurélie de La Fabrik à bulles exposera ses cosmétiques bio et faits maison.

Infos pratiques :

Horaires

Samedi 13 Juin 11H-1H

Dimanche 14 Juin 11H-18H

Parking sur place + PMR

Accessible en vélo

CB Acceptées

Bar & Restauration sur place

Entrée libre sur site (guinguette, spectacle)

Dégustation + verre sérigraphié : 7€

Les préventes sont disponibles sur le helloasso de l’association