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AGENDA · Chareil-Cintrat

Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive) Chareil-Cintrat

mercredi 22 juillet 2026 · Chareil-Cintrat

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Château de Chareil-Cintrat
Ville
03140 Chareil-Cintrat
Département
Allier
Tarif

Chareil-Cintrat

Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive)

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Une visite insolite pour explorer le château autrement parcours pieds-nus, ciel astrologique dans l’obscurité, expérimentez et ressentez le patrimoine en famille. Une expérience unique !
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28  chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

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English :

A unique tour that lets you explore the castle in a whole new way: a barefoot trail, an astrological sky in the dark—experience and feel the heritage with your family. A one-of-a-kind experience!

L’événement Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive) Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule

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