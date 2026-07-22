Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive) Chareil-Cintrat
mercredi 22 juillet 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive)
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Une visite insolite pour explorer le château autrement parcours pieds-nus, ciel astrologique dans l’obscurité, expérimentez et ressentez le patrimoine en famille. Une expérience unique !
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
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English :
A unique tour that lets you explore the castle in a whole new way: a barefoot trail, an astrological sky in the dark—experience and feel the heritage with your family. A one-of-a-kind experience!
L’événement Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive) Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule