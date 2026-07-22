Informations pratiques

Chareil-Cintrat

Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive)

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Une visite insolite pour explorer le château autrement parcours pieds-nus, ciel astrologique dans l’obscurité, expérimentez et ressentez le patrimoine en famille. Une expérience unique !

.

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique tour that lets you explore the castle in a whole new way: a barefoot trail, an astrological sky in the dark—experience and feel the heritage with your family. A one-of-a-kind experience!

L’événement Dans le jardin de Jupiter ! (visite sensorielle inclusive) Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule