Dans le monde des plantes Route sans nom Gevry

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
2026-07-18
A travers cette initiation à la botanique, découvrons ensemble comment identifier un arbre grâce à ses feuilles, ainsi que quelques fleurs typiques de la réserve. .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
