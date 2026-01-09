Dans le monde des plantes Route sans nom Gevry
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l'Île du Girard Gevry Jura
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01
A travers cette initiation à la botanique, découvrons ensemble comment identifier un arbre grâce à ses feuilles, ainsi que quelques fleurs typiques de la réserve. .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l'Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
