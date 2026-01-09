Dans le monde des plantes Route sans nom Gevry

Dans le monde des plantes

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

A travers cette initiation à la botanique, découvrons ensemble comment identifier un arbre grâce à ses feuilles, ainsi que quelques fleurs typiques de la réserve. .

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans le monde des plantes

L’événement Dans le monde des plantes Gevry a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE