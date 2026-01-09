Le safari des petites bêtes Route sans nom Gevry
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura
Gratuit
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
2026-07-08
Les insectes n’auront plus de secrets pour vous ! Entre captures, observations et découvertes, venez explorer cet univers miniature. .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
English : Le safari des petites bêtes
