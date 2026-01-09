Les oiseaux au fil des saisons Route sans nom Gevry
Les oiseaux au fil des saisons
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura
Gratuit
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 10:00:00
2026-06-13
Partez à la découverte des oiseaux qui fréquentent la confluence du Doubs et de la Loue. Équipés de jumelles et de longues-vues, prenez le temps d’observer ces espèces dans leur milieu naturel et apprenez à reconnaître les plus communes comme les plus discrètes. Une sortie idéale pour lever les yeux, affiner son regard et profiter de la richesse ornithologique du site. .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
