Dans les bois, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Dans les bois Vendredi 20 novembre, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Vendredi 20 novembre 18h

Réalisé par Mindaugas Survila – Lituanie, Estonie, Allemagne – 2017 – 65 min

Une immersion totale dans la vie sauvage…

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique.

Un documentaire fascinant et hors normes multirécompensé à travers le monde.

Dans le cadre du projet « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » (Bicentenaire de la photographie).

Cette projection sera suivie d’un échange avec Pierre Chatagnon (sous réserve), photographe naturaliste, ayant vécu dans la forêt de Bialowieza et membre de l’association Francis Hallé pour la forêt primaire, et Nicolas Potin, intervenant cinéma.

Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Mois du film documentaire – EXplorations – Bialowieza