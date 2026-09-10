Dans les coulisses de la conservation-restauration des œuvres, PEPAC Grand Ouest, Quistinic

Informations pratiques

Dans les coulisses de la conservation-restauration des œuvres Samedi 19 septembre, 09h00, 12h00 PEPAC Grand Ouest Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Poussez les portes d’un atelier de conservation-restauration habituellement fermé au public et découvrez les coulisses de la sauvegarde des œuvres peintes.

Magalie Troy, conservatrice-restauratrice du patrimoine spécialisée en peinture, présentera les différentes étapes de son métier à partir d’œuvres et de documents de travail : observation de la matière, constat d’état, examen sous ultraviolet, identification des altérations et définition d’un protocole d’intervention.

Cette rencontre permettra de comprendre comment une œuvre est étudiée avant toute restauration, pourquoi certaines altérations nécessitent une intervention et comment concilier conservation, lisibilité esthétique et respect de la matière originale.

Les visiteurs pourront échanger librement autour des techniques, des principes déontologiques et des gestes qui contribuent à la transmission des œuvres.

PEPAC Grand Ouest 16 Rue d’Hennebont 56310 Quistinic Quistinic 56310 Morbihan Bretagne 06 50 71 90 04 https://www.pepac-grandouest.fr Pôle d’excellence du patrimoine, art et culture. Ancienne école publique réhabilitée en ateliers d’art. Professionnels aux savoir-faire d’excellence, habilités musée de France et maitre artisan d’art. Voie rapide N24 sortie gare de Baud

Suivre direction Quistinic – Poul Fétan

Au cœur du village de Quistinic à 200 mètres de l’église.

Poussez les portes d’un atelier de conservation-restauration habituellement fermé au public

©Gabillard.gab – PEPAC Grand Ouest 2026