Dans les coulisses des archives, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Dans les coulisses des archives 19 et 20 septembre Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Archives départementales vous invitent également à venir découvrir leurs coulisses : rejoignez les archivistes pour des visites guidées (un départ toutes les heures) à la rencontre d’un site, de missions spécifiques, de documents originaux et représentatifs des fonds conservés !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473234580 https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 45 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@puy-de-dome.fr »}] Tramway : ligne A – arrêt Collège Albert-Camus. Parking possible sur place.

Les Archives départementales vous invitent également à venir découvrir leurs coulisses : rejoignez les archivistes pour des visites guidées (un départ toutes les heures) à la rencontre d’un site, de…