Dans les coulisses du Dôme Balade entre les deux infinis Le Dôme Caen

En fait, Le Dôme, c’est quoi ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

Si vous vous êtes déjà posé l’une ou plusieurs de ces questions, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois à 14h. Durant deux heures, un·e membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

Ce samedi 6 juin 2026, de 14h à 16h, suivez notre guide et découvrez la Balade entre les deux infinis naviguez entre l’infiniment grand et l’infiniment petit pour explorer les travaux de recherche menés aux différentes échelles de l’univers. L’invitation vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

In fact, what is Le Dôme? A museum, a library, a research center, a workspace? Am I allowed inside? With my children, my friends? What’s the point? Have fun, learn, exchange, collect? Do I have to reserve? And how much is it?

