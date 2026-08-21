Dans les coulisses du muséum, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Muséum Henri-Lecoq · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Dans les coulisses du muséum 19 et 20 septembre Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme
Renseignements à l’accueil du muséum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Toutes les heures, l’équipe du muséum vous entraîne dans l’envers du décor à la découverte des différents espaces du bâtiment, du jardin au belvédère sans oublier les réserves et les collections.
Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762560 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/museum-henri-lecoq Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches, fossiles et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques. Tramway : ligne A – arrêt Universités ou Lagarlaye. Bus : lignes B, C, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 27 – arrêt Sablon Lafayette.
Toutes les heures, l’équipe du muséum vous entraîne dans l’envers du décor à la découverte des différents espaces du bâtiment, du jardin au belvédère sans oublier les réserves et les collections.
© Museum Henri-Lecoq
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