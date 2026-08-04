DANS LES COULISSES DU PREMIER VOL HYDROGÈNE-ÉLECTRIQUE DE FRANCE (JOURNÉES DU PATRIMOINE) BEYOND AERO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DANS LES COULISSES DU PREMIER VOL HYDROGÈNE-ÉLECTRIQUE DE FRANCE (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

BEYOND AERO 4 Rue Douladoure Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Beyond Aero ouvre ses portes pour la première fois et vous invite à découvrir les coulisses de l’aviation à hydrogène.

Plongez dans l’histoire de l’entreprise et de Blériot, l’avion qui a réalisé le premier vol habité en France grâce à une propulsion 100 % hydrogène-électrique. Le parcours se poursuit au plus près du démonstrateur et des bancs d’essai hydrogène-électriques, qui comptent parmi les installations les plus avancées au monde.

Une occasion rare de découvrir comment Beyond Aero ravive l’héritage des pionniers, relève les défis de la décarbonation et réinvente l’aviation.

Inscription ouverte en septembre et obligatoire pour accéder au site. .

BEYOND AERO 4 Rue Douladoure Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement DANS LES COULISSES DU PREMIER VOL HYDROGÈNE-ÉLECTRIQUE DE FRANCE (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE