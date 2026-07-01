« Dans les coulisses d’un héritage fragile », exposition consacrée à la fragilité des documents patrimoniaux et aux enjeux de leur conservation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne

Informations pratiques

« Dans les coulisses d’un héritage fragile », exposition consacrée à la fragilité des documents patrimoniaux et aux enjeux de leur conservation 18 et 19 septembre Médiathèque Grain d’Sel Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, organisée les 18, 19 et 20 septembre 2026 autour du thème national « Patrimoine en danger », le service Patrimoine écrit et graphique propose une exposition consacrée à la fragilité des documents patrimoniaux et aux enjeux de leur conservation.

À travers la présentation de documents issus des collections de conservation et portant les traces d’altérations variées, cette exposition vise à sensibiliser les usagers aux facteurs de dégradation.

Des panneaux permettront d’identifier les principaux risques, qu’ils soient structurels, environnementaux, biologiques, humains ou naturels, et de mieux comprendre les actions mises en œuvre pour préserver et transmettre ces témoins de la mémoire collective.

Un dispositif de visionnage vidéo viendra compléter le parcours, en montrant l’importance de mettre en œuvre un plan d’urgence dans les établissements patrimoniaux, à partir de vidéos du Bouclier bleu France.

Médiathèque Grain d’Sel Rue Fédou, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 10 35 50 https://mediatheque.carcassonne-agglo.fr/fr/index.html Sur une superficie de plus de 700 m², situé entre la Bastide et l’Aude à Carcassonne, Grain d’sel est principalement destiné au public adulte et adolescent, mais il propose également des services de ludothèque ouverts à tous, ainsi qu’un espace « Facile à lire ».

Dans le cadre de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, organisée les 18, 19 et 20 septembre 2026 autour du thème national « Patrimoine en danger », le service Patrimoine écrit et une…

©Illustration : Jean Leblanc