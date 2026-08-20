Dans les étoiles, L’Odyssée – Médiathèque de Lomme, Lomme

samedi 3 octobre 2026 · L'Odyssée - Médiathèque de Lomme · Lomme

Informations pratiques

Dans les étoiles 3 et 4 octobre L’Odyssée – Médiathèque de Lomme Nord

Entrée libre sur inscription au 03.20.17.27.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Séances de planétarium, à la médiathèque de l’Odyssée de Lomme, pour tout public à partir de 6 ans

L’Odyssée – Médiathèque de Lomme 794 avenue de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.17.27.40 »}]

Planétarium à la médiathèque