Visite guidée et performance | Cie de l’Art à L’Âme | Journées européennes du patrimoine, maison Folie Beaulieu, Lomme

Informations pratiques

Visite guidée et performance | Cie de l’Art à L’Âme | Journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 17h00 maison Folie Beaulieu Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez les coulisses de la maison Folie Beaulieu à travers une performance immersive où trois artistes – tour à tour musicien.nes, danseur.euses et conteur.ses – vous invitent à un voyage sensible.

Portée par les sonorités envoûtantes du handpan, coeur sensible de déambulation, la performance tisse des liens entre les artistes, le public et le lieu. Investie par les interprètes, la maison Folie Beaulieu se révèle autrement pour une exploration intime et vivante de ses espaces.

Une expérience collective où chacun.e est invité.e à faire choeur, à entrer en résonance avec le lieu et à vivre une aventure artistique partagée.

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Découvrez les coulisses de la maison Folie Beaulieu à travers une performance immersive où trois artistes – tour à tour musicien.nes, danseur.euses et conteur.ses – vous invitent à un voyage sensible. journées européennes du patrimoine performance musicale dansée

DR