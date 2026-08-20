Heure des Histoires, L’Odyssée médiathèque à Lomme, Lomme

Informations pratiques

Heure des Histoires Samedi 3 octobre, 16h00 L’Odyssée médiathèque à Lomme Nord

Entrée libre sur réservation au 03.20.17.27.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Heure des Histoires sur le thème de la Méditerranée, lectures à deux voix sur fond sonore avec des élements sensoriels

L’Odyssée médiathèque à Lomme 794 Av. de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.17.27.40 »}]

Histoires sur la Méditerranée