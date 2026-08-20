AGENDA · Lomme
Heure des Histoires, L’Odyssée médiathèque à Lomme, Lomme
samedi 3 octobre 2026 · L'Odyssée médiathèque à Lomme · Lomme
Informations pratiques
Heure des Histoires Samedi 3 octobre, 16h00 L’Odyssée médiathèque à Lomme Nord
Entrée libre sur réservation au 03.20.17.27.40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Heure des Histoires sur le thème de la Méditerranée, lectures à deux voix sur fond sonore avec des élements sensoriels
L’Odyssée médiathèque à Lomme 794 Av. de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.17.27.40 »}]
Histoires sur la Méditerranée
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