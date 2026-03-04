Dans les pas du peintre Léon Colombier : autoportrait et paysage., Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu, Cavaillon

Dans les pas du peintre Léon Colombier : autoportrait et paysage. Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

L’observation de l’autoportrait et d’un paysage du peintre Léon Colombier (1869-1960) permettra aux élèves d’inscrire le travail de l’artiste dans l’histoire de l’art du portrait/autoportrait et dans celle du paysage. Ils partiront également à la recherche d’autres figures cavaillonnaises et observeront les paysages qui ont inspiré l’artiste. Puis, en plus d’une médiation orale, nos conférenciers en herbe présenteront leurs autoportraits gravés ainsi que leurs paysages peints.

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu Place Jean Bastide, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 72 26 86 https://www.cavaillon.fr/le-musee-archeologique.html Le musée de l’Hôtel-Dieu regroupe et présente les collections issues d’importantes découvertes archéologiques réalisées dans Cavaillon et sa proche région : Vie quotidienne dans les grottes du Luberon Occidental au néolithique final- Bronze, mode d’occupation du site actuel de Cavaillon du Ve siècle avant J-C. au IIe s. ap. J-C, et jusqu’au Moyen Âge ; Stèles gallo-grecques et romaines, statuaire dont la tête d’Agrippine (Ier s. ap. J-C.), autel du Haut-Moyen Âge de la cathédrale ; L’Hôtel-Dieu accueille également la création et la diffusion en continu d’expositions temporaires originales.

La classe, l’œuvre !

Musées de Cavaillon