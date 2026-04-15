LMVélo 2026, Gare de Cavaillon, Cavaillon

LMVélo 2026 Samedi 30 mai, 10h00 Gare de Cavaillon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Dans l’objectif de promouvoir la mobilité douce et notamment les déplacements à vélo sur notre territoire, LMV organise la deuxième édition de LMVélo. L’événement aura lieu le samedi 30 mais sur le parvis de la Gare de Cavaillon.

AU programme :

– Convergence cyclable

– Village vélo

– Annimation BMX

– Parcours draisiennes

– Manège à propulsion parentale

– Lecture de comte autour du voyage

-…

Gare de Cavaillon place de la gare,84300 cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

LMVélo est une journée festive, organisée par LMV et l’association VLP. Elle promeut les déplacements à vélo et est animée par différents partenaires pour proposer des animations gratuites, pour tous.

lmv