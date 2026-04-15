LMVélo 2026, Gare de Cavaillon, Cavaillon
LMVélo 2026, Gare de Cavaillon, Cavaillon samedi 30 mai 2026.
LMVélo 2026 Samedi 30 mai, 10h00 Gare de Cavaillon Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Dans l’objectif de promouvoir la mobilité douce et notamment les déplacements à vélo sur notre territoire, LMV organise la deuxième édition de LMVélo. L’événement aura lieu le samedi 30 mais sur le parvis de la Gare de Cavaillon.
AU programme :
– Convergence cyclable
– Village vélo
– Annimation BMX
– Parcours draisiennes
– Manège à propulsion parentale
– Lecture de comte autour du voyage
-…
Gare de Cavaillon place de la gare,84300 cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
LMVélo est une journée festive, organisée par LMV et l’association VLP. Elle promeut les déplacements à vélo et est animée par différents partenaires pour proposer des animations gratuites, pour tous.
lmv