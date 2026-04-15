Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LMVélo 2026, Gare de Cavaillon, Cavaillon

LMVélo 2026, Gare de Cavaillon, Cavaillon

LMVélo 2026, Gare de Cavaillon, Cavaillon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Gare de Cavaillon

Adresse : place de la gare,84300 cavaillon

Ville : 84300 Cavaillon

Département : Vaucluse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

LMVélo 2026 Samedi 30 mai, 10h00 Gare de Cavaillon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Dans l’objectif de promouvoir la mobilité douce et notamment les déplacements à vélo sur notre territoire, LMV organise la deuxième édition de LMVélo. L’événement aura lieu le samedi 30 mais sur le parvis de la Gare de Cavaillon.
AU programme :
– Convergence cyclable
– Village vélo
– Annimation BMX
– Parcours draisiennes
– Manège à propulsion parentale
– Lecture de comte autour du voyage
-…

Gare de Cavaillon place de la gare,84300 cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
LMVélo est une journée festive, organisée par LMV et l’association VLP. Elle promeut les déplacements à vélo et est animée par différents partenaires pour proposer des animations gratuites, pour tous.

lmv

À voir aussi à Cavaillon (Vaucluse)