De la terre à l’assiette – une visite nocturne du MIN de Cavaillon !, MIN de Cavaillon, Cavaillon

De la terre à l’assiette – une visite nocturne du MIN de Cavaillon ! Vendredi 5 juin, 05h30 MIN de Cavaillon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T05:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T05:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:00:00+02:00

Venez découvrir un acteur local incontournable du monde des fruits et légumes. Toutes les nuits à partir de 03H00, primeurs, épiciers, vendeurs ambulants sur les marchés et restaurateurs s’affairent auprès de producteurs locaux et grossistes afin de vous proposer au quotidien le meilleur du végétal sur leurs étals. Cet univers vous intrigue ? Branchez vos réveils et rejoignez-nous le 05 juin 2026 à 05H30 (du matin !!!) pour une visite dans les coulisses de ce marché si particulier dédié aux professionnels. Dans un premier temps nous évoquerons brièvement l’histoire des MIN en France, le pourquoi de leur création, dans un deuxième temps l’historique du MIN de Cavaillon, son fonctionnement administratif et commercial au quotidien, puis enfin nous irons à la rencontre de producteurs et grossistes du site qui se feront un plaisir de vous présenter leur très belle gamme de fruits et légumes provençaux mais aussi quelques incontournables d’importation…

Un petit-déjeuner sucré/salé, bien mérité, autour de produits de saison viendra clôturer ce rendez-vous enrichissant, convivial, avec une des filières majeure du monde agricole.

MIN de Cavaillon 15 avenue Pierre Grand, 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destinationluberon.com »}]

De la terre à l’assiette – une visite singulière du MIN de Cavaillon !

DR