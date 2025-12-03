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Dans les petits papiers de Madame de Sévigné, maison du tourisme Lambesc, Lambesc

vendredi 18 septembre 2026 · maison du tourisme Lambesc · Lambesc

Dans les petits papiers de Madame de Sévigné, maison du tourisme Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
maison du tourisme Lambesc
Adresse
2 Avenue de la Resistance 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Dans les petits papiers de Madame de Sévigné 18 et 19 septembre maison du tourisme Lambesc Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Lambesc, 1679 : chaque année, le « petit Versailles aixois » s’anime pour accueillir toute la noblesse provençale. Une personnalité a laissé son empreinte sur la ville : la célèbre Madame de Sévigné ! Mais qui se cache réellement derrière la plume ? Suivez ses dames de compagnie, éclairée à la lanterne, dans les rues de la ville pour découvrir le Lambesc d’antan, et tout connaître de cette grande dame !

maison du tourisme Lambesc 2 Avenue de la Resistance 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 17 00 62 https://www.lambesc.fr/tourisme/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}]
Lambesc, 1679 : chaque année, le « petit Versailles aixois » s’anime pour accueillir toute la noblesse provençale. Une personnalité a laissé son empreinte sur la ville : la célèbre Madame de Sévigné…

©Lefebvre

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