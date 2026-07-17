Dans les réserves, FRAC Alsace, Sélestat
dimanche 20 septembre 2026 · FRAC Alsace · Sélestat
Informations pratiques
Dans les réserves Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 FRAC Alsace Bas-Rhin
Limité à 10 personnes par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Habituellement fermées au public, les réserves du FRAC vous ouvrent leur porte pour une journée spéciale. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la collection comme vous ne l’avez jamais vue !
Gratuit, sur réservation sur www.frac-alsace.org
Attention ! Dans un souci de sécurité, les places seront limitées. Choisissez votre créneau entre 15h, 16h ou 17h.
FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat, France Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 33388588755 https://frac-alsace.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.frac-alsace.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)388 58 87 55 »}, {« type »: « email », « value »: « information@frac-alsace.org »}] [{« link »: « http://www.frac-alsace.org »}] Dans une dynamique de soutien à la création, la collection du Frac Alsace se compose de 1 060 œuvres, datées de 1954 à nos jours et reflétant la diversité des pratiques artistiques actuelles. Animée par une visée prospective, elle s’enrichit de manière régulière par l’acquisition d’œuvres d’artistes dont les noms comptent aujourd’hui dans le paysage de l’art contemporain français et international (Raphaël Zarka, Didier Marcel, Gianni Motti, Mathieu Mercier, Didier Rittener…), en particulier grâce à l’intérêt porté aux scènes artistiques de Suisse et d’Allemagne. Elle est également riche d’œuvres d’artistes renommés, comme Aurelie Nemours, Olivier Debré, Mario Merz ou Panamarenko, aujourd’hui devenues de qualité muséale.
Habituellement fermées au public, les réserves du FRAC vous ouvrent leur porte pour une journée spéciale. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la collection comme vous ne !…
© FRAC Alsace – Photo : V. Muller
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Z51 FEST SITE LES TANZMATTEN Selestat 17 juillet 2026
- Z51 Fest 2026 Sélestat 17 juillet 2026
- Grand déballage des commerçants Sélestat 18 juillet 2026
- Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat 18 juillet 2026
- Accueil des touristes Sélestat 21 juillet 2026