Dans les réserves, FRAC Alsace, Sélestat

Informations pratiques

Dans les réserves Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 FRAC Alsace Bas-Rhin

Limité à 10 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Habituellement fermées au public, les réserves du FRAC vous ouvrent leur porte pour une journée spéciale. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la collection comme vous ne l’avez jamais vue !

Gratuit, sur réservation sur www.frac-alsace.org

Attention ! Dans un souci de sécurité, les places seront limitées. Choisissez votre créneau entre 15h, 16h ou 17h.

FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat, France Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 33388588755 https://frac-alsace.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.frac-alsace.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)388 58 87 55 »}, {« type »: « email », « value »: « information@frac-alsace.org »}] [{« link »: « http://www.frac-alsace.org »}] Dans une dynamique de soutien à la création, la collection du Frac Alsace se compose de 1 060 œuvres, datées de 1954 à nos jours et reflétant la diversité des pratiques artistiques actuelles. Animée par une visée prospective, elle s’enrichit de manière régulière par l’acquisition d’œuvres d’artistes dont les noms comptent aujourd’hui dans le paysage de l’art contemporain français et international (Raphaël Zarka, Didier Marcel, Gianni Motti, Mathieu Mercier, Didier Rittener…), en particulier grâce à l’intérêt porté aux scènes artistiques de Suisse et d’Allemagne. Elle est également riche d’œuvres d’artistes renommés, comme Aurelie Nemours, Olivier Debré, Mario Merz ou Panamarenko, aujourd’hui devenues de qualité muséale.

Habituellement fermées au public, les réserves du FRAC vous ouvrent leur porte pour une journée spéciale. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la collection comme vous ne !…

© FRAC Alsace – Photo : V. Muller