Dans l’imprimerie jésuite de Nagasaki, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Dans l’imprimerie jésuite de Nagasaki Mardi 10 novembre, 17h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T17:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T17:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:00:00+01:00

Mardi 10 novembre 17h30

Ce nouvel “Inattendu” traitera du processus de fabrication de livres dans la mission jésuite japonaise au début du 17e siècle. Elle prendra pour exemple un livre ancien de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, imprimé en 1605 à Nagasaki et faisant actuellement l’objet de recherches internationales.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle patrimoine

Durée : 1h30

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Ce nouvel “Inattendu” traitera du processus de fabrication de livres dans la mission jésuite japonaise au début du 17e siècle