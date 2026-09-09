Dans l’intimité de la réserve des marais du Vigueirat, Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l’étourneau, 13104 Mas-Thibert, Arles

Informations pratiques

Dans l’intimité de la réserve des marais du Vigueirat Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l’étourneau, 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagné d’un guide naturaliste, vous pénétrez dans le cœur de la réserve naturelle pour observer les nombreuses espèces qui peuplent nos marais en fonction des saisons : canards, rapaces, limicoles, flamants roses, hérons (le site accueille les 9 espèces de hérons d’Europe, dont le fameux Butor Etoilé).

Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l’étourneau, 13104 Mas-Thibert Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat, Chemin de l’Étourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13200 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490987091 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.mdv@lpo.fr »}]

Accompagné d’un guide naturaliste, vous pénétrez dans le cœur de la réserve naturelle pour observer les nombreuses espèces qui peuplent nos marais en fonction des saisons : canards, rapaces, flamants…

Jean-Luc Moya 2degres.fr