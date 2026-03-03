Dans ma maison | histoires du tapis Médiathèque de Bergerac Bergerac

Dans ma maison | histoires du tapis

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

DANS MA MAISON histoires du tapis

Dans ma maison il y a… Un loup caché dans le mur, un chat un peu trop entreprenant, un chien bien déprimé, un alligator sous mon lit, une fée dotée de pouvoirs magiques, un autre loup qui voulait changer de couleur, un grand cerf… Venez à la rencontre de tous ces petits personnages !

Marlène a créé ce tapis à histoires à l’occasion d’une formation. Depuis, elle ne cesse plus de créer des petits personnages pour l’animer et pour lire… autrement !

Sur inscription. .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

