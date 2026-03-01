Dans ma tête, de Eli Roy Théâtre du Cercle Rennes Dimanche 24 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Que se passe-t-il dans nos têtes ? Dans celle de Riley, c’est la catastrophe quand ses parents décident de déménager. Au Quartier général des émotions, Joie, Peur, Colère, Tristesse et Dégoût tentent de gérer la situation tant bien de mal. Un feu d’artifice d’émotions qui vous mènera dans les contrées invisibles de nos cerveaux.

**Mise en scène :** Eli Roy

**Avec :** Ario BODIN, Olive DA ROCHA, Hector DE SERCEY, Héloïse FERRIEU, Coline KLOTZ, Louis LIMARE, Tilio PAUGAM, Awen TASSE, Nourjan WAKAS, Nine WATRIN, Nora PHILIPPE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T15:50:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



