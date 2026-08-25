Danse à Laon Let’s go ! Laon
mercredi 9 décembre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Danse à Laon Let’s go !
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:30:00
fin : 2026-12-09 21:45:00
Date(s) :
2026-12-09
Neuf danseuses et danseurs, porteurs de leurs histoires et de leurs identités, se retrouvent
sur scène pour une traversée à la fois intime et universelle.
LET’S GO ! est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral. Alliant puissance visuelle et audace scénique, le spectacle propose une expérience unique et interactive, où le spectateur n’est plus simple témoin, mais véritable partenaire de ce voyage poétique.
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15)
Neuf danseuses et danseurs, porteurs de leurs histoires et de leurs identités, se retrouvent
sur scène pour une traversée à la fois intime et universelle.
LET’S GO ! est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral. Alliant puissance visuelle et audace scénique, le spectacle propose une expérience unique et interactive, où le spectateur n’est plus simple témoin, mais véritable partenaire de ce voyage poétique.
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
Nine dancers, each carrying their own stories and identities, come together
on stage for a journey that is both intimate and universal.
LET’S GO! is a crossroads of energies, a collective adventure where differences become a source of strength and where dance becomes a visceral language. Combining visual power with bold stage presence, the show offers a unique and interactive experience, where the audience is no longer merely a spectator but a true partner in this poetic journey.
See you at the MAL’s festival hall at 8:30 p.m.! (Running time: 1 hour 15 minutes)
L’événement Danse à Laon Let’s go ! Laon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Laon
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