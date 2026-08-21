Danse à Laon Monte&souris Laon
mercredi 14 octobre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Danse à Laon Monte&souris
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 15:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Un spectacle de la compagnie Racines Carrées Nabil Ouelhadj !
Un livre, un vélo, un ballon et quelques incongruités pour cette journée d’école magique et d’une aventure scolaire trépidante où chaque objet, chaque personnage, devient une fenêtre ouverte sur un imaginaire festif, de partage, d’émotion et d’humanité.
Entre alphabet de la danse urbaine et calcul burlesque, ce spectacle traverse avec humour et poésie les étapes d’une journée d’écoliers pas comme les autres.
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 15 ! (durée 0h30 / à partir de 3 ans) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
A performance by the Racines Carr%E9es theater company—Nabil Ouelhadj!
L’événement Danse à Laon Monte&souris Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon
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